Roma, indagati sposi truffatori: per ottenere sussidi lei si fingeva cieca, lui si dichiarava padre

Finto padre

Per ottenere una serie di aiuti economici non dovuti (bonus bebè e assegni temporanei), il marito è arrivato a riconoscere come figli dei bambini non suoi. Su questa vicenda gli inquirenti indagano anche sulle responsabilità di una delle madri dei bambini per falso in stato civile. Nel dicembre del 2019, inoltre, l'uomo aveva presentato un'autocertificazione con una "falso stato di famiglia" all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ottenendo un reddito di cittadinanza maggiorato. Lo riporta il quotidiano Il Messaggero.