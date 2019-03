Trani, Vittorio Brumotti aggredito da uno spacciatore di armi e cocaina

Cocaina, ma anche un revolver: questi sono solo alcuni dei prodotti che un venditore di pezzi d’antiquariato di Trani propone nel suo negozio. Vittorio Brumotti di “Striscia la Notizia” ha scoperto questo giro illegale che dura da più di vent’anni e mentre cerca di parlare con il negoziante, viene aggredito.



Il venditore appena ha visto arrivare l’inviato del tg satirico si è innervosito e iniziato a urlare: “Stai dicendo falsità. A me i co*****i non li vieni a rompere”. L’uomo, mentre discute con la troupe, ha chiuso Brumotti a chiave all’interno del negozio. I collaboratori del tg satirico hanno iniziato a bussare violentemente alla porta per liberare l'inviato che una volta fuori dal locale ha cercato di mantenere le distanze dal negoziante. Quest'ultimo, però, ha incominciato ad aggredire fisicamente il biker, strappandogli il casco. Fortunatamente dopo poco sono arrivate le forze dell’ordine.