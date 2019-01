Milano, pusher minacciano Vittorio Brumotti: "Se vieni domani sei morto"

"Striscia la Notizia" si era già occupata nel 2018 della presenza di pusher nella zona di Stazione Centrale, a Milano, e già allora Vittorio Brumotti - che da tempo si occupa dello spaccio in varie zone d'Italia - era stato minacciato e preso a sassate.



Questo non l'ha fermato da una nuova indagine e, sulla fida bicicletta, non esita a disturbare i gruppetti di pusher: i quali fra calci, insulti e persino minacce di morte non hanno problemi ad ammettere quello che fanno. Uno di loro ha persino uno storditore elettrico che non è in commercio in Italia. A furia di insistere, però, Brumotti rischia di passare un brutto momento quando gli animi iniziano a scaldarsi.