Taranto, falso cieco denunciato per truffa da 154mila euro

Un settantanovenne di Maruggio è stato smascherato dalla Guardia di Finanza di Taranto e denunciato per truffa aggravata. Dalle indagini è emerso che l'anziano ha percepito dall'Inps, sin dal 2002, un'indennità di accompagnamento riservata alla categoria degli invalidi civili, per "cecità assoluta". Invece i finanzieri, grazie a pedinamenti e filmati, hanno appurato che era in grado di svolgere tutte le proprie mansioni quotidiane in modo autonomo.