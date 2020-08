Taranto, case nel centro storico in vendita a un euro: "Ripopoliamo l'Isola Madre"

E' arrivato a Ferragosto sul sito del Comune di Taranto il bando online del progetto "Case a 1 euro". "Ripopoliamo dopo decenni la città vecchia, la nostra Isola Madre, di famiglie e studenti" è l'obiettivo spiegato dal sindaco Rinaldo Melucci a NewsMediaset. Sono una ventina gli immobili messi in vendita con "un contributo simbolico per un obiettivo epocale". C'è tempo fino al 20 novembre per partecipare alla gara pubblica.