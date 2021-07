Taranto, 20enne disabile abusata su bus di linea: indagati otto autisti

agenzia

Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. Per questo otto autisti dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico di Taranto, di età compresa tra i 40 e i 62 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata ai danni di una ventenne affetta da un evidente disagio psichico. Il gip del capoluogo ionico ha imposto nei loro confronti il divieto di avvicinamento alla ragazza e al fidanzato.