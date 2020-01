Sea Watch 3, approdata a Taranto la nave con 119 migranti a bordo

La nave Sea Watch 3 è arrivata nel porto di Taranto, dopo il permesso rilasciato dal ministero dell'Interno. A bordo 119 migranti soccorsi in mare in tre diversi interventi una settimana fa. Dopo le operazioni di accoglienza e assistenza, gli stranieri verranno trasferiti all'hotspot del porto per la procedura di identificazione. Qui resteranno per un massimo di 72 ore prima di essere destinati ad altre località.