San Severo (Foggia), 17enne ucciso a coltellate in strada: si costituisce il 15enne ricercato

Il litigio di sabato -

L'omicidio è avvenuto lunedì sera intorno alle 21:30, vicino all'abitazione della vittima, in via Lucera. La vittima e il 15enne ricercato avrebbero avuto un litigio già sabato sera e proprio in quell'occasione il più giovane avrebbe minacciato di morte il 17enne. Lunedì sera poi ci sarebbe stato un ulteriore confronto, finito in tragedia.

Manca l'arma del delitto -

Francesco Pio D'Augelli dopo aver ricevuto la coltellata al fianco, ha percorso qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi, ma il ragazzo è arrivato in ospedale già priva di vita. Sono ancora in corso le ricerche dell'arma del delitto.