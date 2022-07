Anzio (Roma), giovane ucciso a coltellate nella zona della movida

Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate nella notte ad Anzio, nel corso di una lite.

Il fatto è avvenuto nella zona della movida, in via Mallozzi. L'assassino è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Anzio che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Sono già stati ascoltati diversi testimoni per individuare il ragazzo che ha sferrato la coltellata mortale.