Castel del Rio (Bologna), 23enne ucciso a coltellate: rintracciato un minorenne sospettato

Un 23enne, Fabio Cappai, è stato ucciso a coltellate poco prima di mezzanotte a Castel del Rio, in provincia di Bologna.

Tutto sarebbe avvenuto dopo una lite in strada forse nata per motivi banali. Inutili i tentativi di rianimazioni effettuati dal personale del 118. E' stato rintracciato dai carabinieri un sospettato: si tratta di un minorenne, 17enne , residente in un Paese dell'Appennino al confine tra l'Emilia-Romagna e la Toscana.