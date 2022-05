Donna uccisa a coltellate a Frosinone: fermato l'ex compagno

Quando i carabinieri lo hanno fermato, dopo una segnalazione, non potevano immaginare quello avrebbero scoperto successivamente e a chilometri di distanza. I militari del comando provinciale di Latina diretti dal colonnello Lorenzo D'Aloia infatti hanno scoperto il cadavere dell'ex compagna dell'uomo nella casa della donna a Frosinone: la vittima presentava numerose ferite di arma da taglio. L'uomo ora è in stato di fermo.

Sul posto gli inquirenti hanno eseguito i rilievi per capire cosa sia avvenuto e se si tratti dell'ennesimo femminicidio. Tutto è partito dalla segnalazione di un uomo che seminudo vagava nei pressi del noto stabilimento Saporetti, a Torre Paula, a Sabaudia. Era in stato confusionale, diceva frasi senza senso e per questo gli investigatori lo hanno accompagnato in ospedale. Poi, ricostruendo a fatica la sua identità, anche perché l'uomo non era presente a sé stesso, sono risaliti a un indirizzo e hanno allertato i colleghi di Frosinone.

Qui la tragica scoperta: nell'appartamento hanno trovato la donna riversa a terra con ferite d'arma da taglio, morta accoltellata. Ignoto, al momento, il movente dell'omicidio: si scava nella vita dei due e si cercano anche indizi nelle immagini delle telecamere che si trovano nella zona dell'appartamento. Dai primi accertamenti tra i due la relazione era finita o comunque c'era stata una crisi recente. Alcuni conoscenti della donna hanno raccontato che non riuscivano a contattarla da 24 ore.