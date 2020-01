Foggia, allarme pantera nera: il video dell'animale che si aggira libero per le campagne

Allarme nel Foggiano e in tutta la Puglia: una pantera nera si aggira per le campagne di San Severo. A "Pomeriggio Cinque" Nicola, che per primo ha avuto un faccia a faccia con il grosso felino. "E' saltato sul cofano della mia auto e poi è scappato", racconta l'uomo. Con lui il cane, Zeus, che è stato ferito dall'animale e porta ancora i segni dell'aggressione. Da un palazzo dei condomini hanno girato un video che mostra la pantera mentre vaga per i campi e hanno subito avvisato i carabinieri. Sulla provenienza del felino ci sono ancora molti dubbi visto che nessuno per ora ne ha denunciato la scomparsa. Per cercare di catturarlo in tutta la zona sono state organizzate delle squadre di ricerca.