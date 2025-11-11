Stornara (Foggia), Poste e sportelli bancomat assaltati: "Siamo in ginocchio"

"Ho sentito due botti che hanno fatto saltare in aria il bancomat", dice ai microfoni di "Mattino Cinque" Luigi, residente della zona, che poi aggiunge come per mesi sia stato impossibile riscuotere il cedolino della pensione e disporre di liquidità immediata per sostentare il figlio allettato per una disabilità grave. Per i residenti del piccolo Comune pugliese gli unici prelievi di contanti erano possibili solo spostandosi nelle vicine Orta Nova e Cerignola.