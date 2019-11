La Alan Kurdi nel porto di Taranto, sbarcati gli 88 migranti

La Alan Kurdi è arrivata domenica mattina al porto di Taranto. Dopo l'attracco, si sono svolte le operazioni di sbarco degli 88 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi. A bordo c'erano anche 9 minori non accompagnati. La Germania e la Francia accoglieranno 60 persone, il Portogallo cinque e l'Irlanda due. Ne resteranno in Italia 21.