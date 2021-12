Michele Misseri, parla l'avvocato: "Riceve offerte di lavoro per quando uscirà dal carcere"

Da gennaio 2023 Michele Misseri sarà un uomo libero. A parlarne a "Quarto Grado" è il suo avvocato Luca La Tanza che aggiunge: "L'intenzione di Michele è quella di tornare alle sue campagne. Tra l'altro sta ricevendo anche numerose offerte di lavoro da parte di aziende agricole della sua zona. Si fidano di lui".

Al momento in carcere per il delitto di Avetrana , Misseri, svolge corsi di falegnameria e pittura, dando una mano anche in quello che più sa fare meglio, il giardinaggio. Spesso scrive delle lettere a sua figlia e sua moglie, ma come dice l'avvocato all'inviato di Rete 4, non ottiene mai risposte. E sulla posizione del suo assistito, che ancora oggi si professa colpevole, La Tanza aggiunge: "Si sarebbe dovuto procedere con l'imputazione di omicidio nei confronti di tutte e tre le persone e non archiviare la sua posizione. Probabilmente avremmo potuto valutare il tutto in maniera diversa".