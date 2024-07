Manfredonia (Foggia), commerciante 48enne muore inseguendo ladro | Il sindaco: "Chi ha visto parli"

Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia locale e i carabinieri che avrebbero trovato, a poca distanza dal corpo del commerciante, anche quanto rubato dal negozio. Sul luogo è subito arrivato anche il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, che ha anche espresso "vicinanza alla comunità pachistana".



"Afzal Muhammad - ha scritto poi il primo cittadino sulle sue pagine social - aveva poco meno di cinquant’anni. Viveva e lavorava a Manfredonia con dignità e onestà da una decina di anni. Per inseguire uno o due ladri che avevano rubato della merce nel suo negozio, il suo cuore non ha retto e quel sogno che l'aveva portato qui in Italia non è affondato nel mare, come accade a molti, ma si è fermato sulla piazza assolata della nostra Cattedrale in una domenica di caldo".