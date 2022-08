Maltempo, tromba d'aria in Salento: alberi sradicati e turisti in fuga

A Siena rinviato il Palio -

Il maltempo si è fatto sentire anche al Nord. Il Palio di Siena, infatti, che era in programma in serata, alle 19:15, è stato rinviato a mercoledì. Sulla città, infatti, si è abbattuto un violento acquazzone che ha reso inagibile la pista di tufo, già battuta dalle piogge della notte. L'ufficialità del rinvio della competizione tra contrade viene data con la bandiera verde issata dal Comune alle trifore di Palazzo Pubblico.

Estate 2022, 16 bufere e grandinate al giorno -

Automobili danneggiate, tetti divelti, allagamenti. Grandinate eccezionali, nubifragi, tempeste di acqua e vento. Sono fenomeni meteorologici estremi che nel corso di questa estate sembrano essere diventati la norma per tutta Italia, da nord a sud. Coldiretti stima un aumento giornaliero di questi fenomeni di maltempo grave addirittura del 1.300% in più rispetto al 2012 in quella che per l’agricoltura, è dati alla mano, la peggiore estate del decennio. Sono oltre 16 gli eventi che ogni giorno colpiscono il nostro Paese tra bombe d’acqua, grandinate ed eventi calamitosi. I danni che vengono registrati nell’agricoltura sono stati calcolati da Coldiretti pari a 6 miliardi di euro, un valore che è intorno al 10% del valore nazionale.

Eventi estremi a Ferragosto -

Solo nel week end di Ferragosto gli eventi estremi hanno colpito diverse zone d’Italia. Firenze in pochi minuti si sono allagate strade, cantine e appartamenti e diverse auto sono state schiacciate dagli alberi caduti. Nella notte una tromba d’aria ha seminato il panico e devastato diversi stabilimenti balneari in provincia di Latina. Vento forte e grandinata in mare nel sud della Sardegna. Nel Novarese sono stati diversi i danni provocati dalla grandine.