Casteltermini (Agrigento), muore colpito da un fulmine

Un imprenditore agricolo di 44 anni, Stefano Spoto, è morto colpito da un fulmine mentre controllava il suo gregge a Casteltermini, nell'Agrigentino.

Sposato e padre di due figli, è stato trovato in terra, accanto all'ombrello e al suo cellulare, da un agricoltore che passava a bordo di un trattore. L'uomo ha dato l'allarme al 118, ma il medico dell'ambulanza non ha potuto far altro che accertare il decesso per folgorazione.