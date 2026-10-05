Malasanità, a Bisceglie (BAT) quattro anni di attesa per una risonanza magnetica

"Le parole, a questo punto, sono superflue", commenta amaro l'uomo, 67 anni, davanti all'inviata di "Fuori dal Coro". La data che gli sarebbe stata proposta è marzo 2030, e il suo timore è che arrivi troppo tardi: "Io vorrei anche aspettare, ma non c'è nessuno che mi mette la firma che sarò ancora in vita".