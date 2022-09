Lecce, pitbull aggredisce una bimba di 7 anni e l'azzanna a una guancia

La vittima, una bambina di sette anni , è rimasta ferita, non è in pericolo di vita ma dovrà subire un intervento chirurgico. L'episodio è accaduto ieri a Monteroni , in provincia di Lecce.

I fatti -

profonda lacerazione.

In base a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, al momento dell'aggressione dell'animale, la bambina era a casa sua insieme ai genitori, ma loro non avrebbero assistito direttamente a quanto accaduto. I due sarebbero intervenuti in un secondo momento, quando hanno sentito le urla della figlia. A dare l'allarme è stata la nonna, che era nella stessa stanza dell'appartamento con la piccola al momento dell'incidente. La donna avrebbe infatti visto il cane saltare addosso alla nipotina e si sarebbe avvicinata per allontanare l'animale. A quel punto, però, era già troppo tardi: la bambina era rimasta ferita, il pitbull le aveva già quasi strappato una parte di guancia provocandole una