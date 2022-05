Lecce, otto alunni "banditi" dalla gita al mare per la condotta: "Al limite della delinquenza, colpa delle famiglie"

A lezione di windsurf, barca a vela e sup, ma in otto restano in classe per punizione.

E scoppia la polemica. La vicenda è accaduta in una seconda media della scuola Alighieri-Diaz di Lecce: la classe va qualche giorno in gita al mare, in località San Cataldo, nell'ambito dell'"attività in ambiente naturale" per Educazione motoria, ma ai più discoli, sei ragazzi e due ragazze, non viene dato il permesso di partecipare. "I loro comportamenti sono al limite della delinquenza minorile, mettendo a rischio la sicurezza di tutti - spiega la dirigente dell'istituto a Il Quotidiano di Puglia. - E la colpa è dei genitori". Gli stessi che ora protestano contro la decisione dei docenti.