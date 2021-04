Firenze, la gita scolastica è virtuale ma il pranzo al sacco è reale

Le gite scolastiche al tempo del Covid sono solo virtuali, ma per gli alunni di quarta dell'Istituto comprensivo di Borgo San Lorenzo di Firenze il pranzo al sacco è reale. Come riferisce La Nazione, la notizia arriva alle famiglie attraverso una comunicazione. "In data 15 aprile tutte le classi quarte parteciperanno alla gita online CodyTrip del Museo Marino Marini di Firenze. Per tale data e per le classi menzionate il pranzo a sacco verrà fornito dalla mensa". Davanti allo stupore dei genitori, arriva la motivazione: "E' un'idea delle maestre per movimentare i bambini".