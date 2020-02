Lecce, non reggono alla scomparsa del figlio: i genitori muoiono a pochi giorni di distanza

Per anni hanno sostenuto il figlio nella lunga lotta contro un male incurabile, fino al suo ultimo giorno. Quando è scomparso, i genitori di Angelo Gioffreda non hanno retto al colpo e sono morti a pochi giorni di distanza. "Non piangete sarò l’angelo invisibile della famiglia", si leggeva sul manifesto funebre di Angelo, morto a 50 anni. Un dramma familiare che ha sconvolto tutta la comunità di Nardò, nel Leccese.