Lecce, il sindaco ribelle: "A Natale andrò da mia madre, pagherò la multa"

"Io sono residente a Lecce, ma faccio il sindaco a Lizzanello, a Natale andrò da mia madre e pagherò la multa". Il primo cittadino di Lizzanello, Fulvio Pedone, a "Dritto e Rovescio" spiega la frase che lo ha fatto finire al centro delle polemiche: "Spero che l'eco delle mie parole sia servito per far cambiare idea a chi decide - dice - si è sacrificata molto la famiglia in un momento importante come il Natale".

"Avrei lasciato nel giorno di Natale maggiore libertà - afferma Pedone - si è voluto anteporre l'interesse economico rispetto a quelli che sono gli affetti e la famiglia e questo non mi è piaciuto".