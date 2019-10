Lecce, carabiniere ubriaco contromano sulla statale: un morto e due feriti

Un uomo è morto e due sono rimasti feriti in un incidente stradale provocato da un carabiniere forestale che, ubriaco, a bordo di una vettura Bmw, ha imboccato contromano la statale 613 Lecce-Brindisi percorrendola per oltre 10 chilometri. Lo scontro è avvenuto alle 4.30 di sabato mattina. Le condizioni dei due feriti non sono gravi. Il carabiniere è risultato positivo al test alcolemico a cui è stato sottoposto in ospedale.