Incidenti stradali in Emilia Romagna, Puglia e Calabria: morti sei ragazzi

Sono sei i ragazzi morti nella notte a causa di incidenti stradali . Tre nel Brindisino, due in provincia di Reggio Calabria e uno nel Bolognese. I tre giovani deceduti in Puglia , sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, sono il 19enne Davide Cazzato, la 18enne Sarah Pierri e la 17enne Giulia Capone. Altre due persone sono in gravi condizioni in ospedale. Le vittime viaggiavano su una Fiat Punto che si è scontrata con una Chevrolet Tacoma il cui conducente è illeso.

Altri due giovani, Cristian Galatà e Michele Varone, poco più che diciottenni, sono invece morti a Melicucco (Reggio Calabria) in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Grande Comunicazione Jonio-Tirreno. Altri due coetanei, che erano con loro all'interno dell'auto, sono rimasti feriti e sono stati entrambi ricoverati in prognosi riservata nell'ospedale di Polistena. Le due giovani vittime e i feriti erano a bordo di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, Ford Ecosport, con a bordo due persone, rimaste lievemente ferite. Ancora incerta la dinamica dell'accaduto.



Un terzo incidente è avvenuto a Gaggio Montano, nel Bolognese. A perdere la vita un giovane di 23 anni, residente ad Alto Reno Terme. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'auto del ragazzo, una utilitaria, si è scontrata con un furgone guidato da un 60enne. Il giovane è morto poco dopo l'impatto a causa delle gravi ferite riportate. Il 60enne invece è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.