Incidente stradale a Porto Recanati, l'arrestato è un pregiudicato

E' un marocchino con precedenti per droga il 34enne arrestato dalla polizia per omicidio stradale in relazione all'incidente avvenuto a Porto Recanati (Macerata). Nell'incidente è morta una coppia e due bimbi sono rimasti feriti. L'uomo ha invaso la corsia opposta con la sua auto, andando a scontrarsi con la vettura della famiglia rimasta coinvolta. In auto con lui c'erano due connazionali, rimasti feriti.