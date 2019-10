Foggia, bimba di un anno ingerisce droga: è gravissima

Una bambina di un anno è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia per avere ingerito droga, quasi certamente cannabinoidi. La piccola, che ora è in coma farmacologico, è stata portata giovedì sera in ospedale dai genitori, una coppia di nomadi di nazionalità croata, lei di 34 anni, lui di 39 anni.