Milano, fatica a svegliarsi: bimbo di 18 mesi positivo a cannabis

Il loro bambino di un anno e mezzo non riusciva a svegliarsi completamente e così i genitori lo hanno portato all'Ospedale Buzzi di Milano: qui le analisi hanno evidenziato che il piccolo era positivo alla cannabis . Padre e madre hanno negato però di fare uso di stupefacenti, ma hanno spiegato che il responsabile dell'"intossicazione" potrebbe essere il giovane fratello della donna che era stato loro ospite e che saltuariamente fa uso di marijuana.

E' accaduto domenica sera: i genitori, vedendo che il bambino non si risvegliava da un sonno profondo che lo aveva colto nel pomeriggio, preoccupati, hanno chiamato il 118 facendolo trasportare all'Ospedale dei Bambini. Lì, dopo i primi esami, è arrivata la diagnosi, con gli esami del sangue positivi ai cannabinoidi.



L'ipotesi è che il piccolo, che non si trova in pericolo di vita, abbia ingerito involontariamente qualche pezzetto di droga.