Fidanzati uccisi a Lecce, analisi su fascette e messaggi: "Il killer da tempo pensava al piano per uccidere"

Gli inquirenti non hanno dubbi: "Antonio De Marco da tempo progettava un piano per uccidere i due fidanzati di Lecce". Il killer reo confesso di Daniele De Santis e di Eleonora Manta sul suo cellulare aveva bloccato il contatto dell'arbitro. Cinquantacinque i messaggi contati tra loro da ottobre 2019 ad agosto 2020. Nella colluttazione con le vittime, De Marco ha perso sul pavimento dell'abitazione del delitto il fodero del coltello usato per massacrare la coppia e le fascette da elettricista con cui voleva immobilizzarla.