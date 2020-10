Fidanzati uccisi a Lecce, la lettera del killer a un’amica: "Ti voglio bene"

Cosa è scattato nella testa del 21enne Antonio De Marco, il killer dei fidanzati Daniele De Santis e Eleonora Manta, uccisi nel loro appartamento di Lecce il 21 settembre? Gli inquirenti sono sempre impegnati nella ricerca del movente.

Così si continua a scavare nel passato e nelle delusioni d’amore del reo confesso per arrivare alle motivazioni che lo hanno portato a massacrare a coltellate il suo ex coinquilino e la fidanzata.

“Ti voglio bene veramente, sei stata la mia prima amica, sei stata una persona così importante per me e ora ti auguro una splendida famiglia e una lunga vita carica di soddisfazioni”. Questa la lettera che Antonio De Marco ha scritto a un'amica. Il messaggio è stato trovato tra i suoi effetti personali e mostrato in esclusiva a "Quarto Grado".





“Erano troppo felici”, è la spiegazione data dal 21enne, che però non convince fino in fondo gli inquirenti.