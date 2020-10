Fidanzati uccisi a Lecce, i genitori incontrano l'assassino in carcere

Antonio De Marco , l'assassino reo confesso dell'arbitro di calcio Daniele De Santis e della fidanzata di Daniele, Eleonora Manta , ha incontrato per la prima volta i genitori nel carcere di Lecce. Il colloquio è avvenuto in due momenti distinti per via delle misure anti Covid . Entrambi gli hanno chiesto di aprirsi e di raccontare tutta la verità sul duplice omicidio.

De Marco avrebbe già rivelato parte della verità al cappellano del carcere durante la confessione. "E' stato propositivo nel cercare - rivela il cappellano -. Credo che Antonio sia all'inizio di un percorso, di un cammino di rivelazione della sua identità lungo e difficile. Il suo è un vissuto profondo. Spero che in cella si apra. Il carcere è come un viaggio nel deserto dove non c'è niente, dove devi scontrarti con te stesso, dove sei costretto spalle al muro, a guardarti dentro".

De Marco, nel frattempo, continua ad essere in isolamento e sotto vigilanza continuativa. In cella non ha voluto né televisore né giornali, ma ha chiesto di avere un orologio, per avere cognizione del tempo.