Ex Ilva, il sindaco di Taranto: "Governo sospenda stabilimento in modo cautelativo"

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, è tornato a chiedere la sospensione cautelativa dello stabilimento siderurgico ex Ilva. In mattinata un incendio è divampato nella colata continua 2 dell'acciaieria, fortunatamente senza provocare feriti. L'ordinanza del Tar sullo spegnimento dell'area è stata sospesa dal Consiglio di Stato, su ricorso di ArcelorMittal, in attesa dell'udienza di merito in programma il 13 maggio.