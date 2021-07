IPA

"Il giudice del lavoro ordina all'ex Ilva di Taranto di riassumere Riccardo Cristello, il lavoratore licenziato per un post sulla fiction con Sabrina Ferilli". Lo rende noto il sindacato di base Usb. L'operaio, prosegue Usb, era stato "licenziato da ArcelorMittal per aver pubblicato un post su Facebook sulla fiction Svegliati amore mio, di cui è protagonista Sabrina Ferilli", in cui si denuncia l'inquinamento industriale di Taranto.