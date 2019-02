Cassazione, offendere su chat di gruppo è diffamazione

Insultare qualcuno su una chat di gruppo è diffamazione e non ingiuria. Lo dice la Cassazione, precisando come gli insulti via WhatsApp costituiscano, in questo modo, reato penale e non un semplice illecito civile. Secondo i giudici, le provocazioni, se lette anche da altri, sarebbero delle lesioni della reputazione che si collocano "in una dimensione ben più ampia di quella tra offensore e offeso".