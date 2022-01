Bari, uccise l'ex fidanzato per averla tradita con sua madre: 26enne condannata a 16 anni

ansa

La 26enne Mariangela Losurdo è stata condannata a 16 anni di reclusione per aver ucciso il fidanzato Pierpaolo Perez, 49 anni, il 26 giugno 2018 a Bitetto (Bari) nell'abitazione in cui convivevano. La donna aveva colpito il suo compagno in testa nel sonno con un colpo di pistola calibro 9, dopo aver scoperto che la madre aveva intrattenuto una relazione con l'uomo. Il processo si è svolto in rito abbreviato.