Cosa è successo a Chicco? Bari si mobilita per riportare a casa il volpino sottratto al suo padrone dal ladro che ha rubato l'auto con il cane nel bagagliaio. La vecchia Fiat Panda è stata ritrovata a qualche chilometro di distanza da dove era stata rubata, nelle campagne di Bitonto. Sul cofano, con il pennarello, il ladro ha lasciato un messaggio di scuse, che però suona come inquietante. Il volpino, infatti, non è stato ritrovato all'interno della vettura, come si legge sulla carrozzeria. La zona viene battuta dai padroni di Chicco, dai volontari e dalle guardie zoofile, ma dell'anziano cagnolino nessuna traccia. Le ricerche continuano e la speranza non si affievolisce.

A dare la notizia del rinvenimento dell'auto sono stati direttamente i padroni di Chicco con un post su Facebook. "La macchina è stata ritrovata - si legge, - ma il cane è stato liberato, infatti il guinzaglio era all'interno. Chi ha rubato la macchina ha avuto la gentilezza di lasciare a disposizione del cane croccantini e acqua ma lui non si trova! Lo stiamo cercando sulla strada per Palombaio nei pressi di Villa Santa Lucia".



Con queste parole di aggiornamento sulla vicenda è stato pubblicato anche il messaggio lasciato dal ladro sul cofano della Panda. ""Scusami per quello che ti ho fatto. Non avevo visto il cane e te l'ho fatto recuperare: macchina e cane. Te lo lascio dentro perché non si faceva mettere il guinzaglio", è quanto ha scritto il malvivente, forse cercando di lavare la sua coscienza.



La mobilitazione intorno a Chicco, perciò, continua. Nessun avvistamento, nessuna segnalazione che si sia rivelata concreta.



Una maglia del padrone è stata legata a un albero nella zona dove la vettura è stata abbandonata, ma Chicco sembra essersi volatilizzato, nonostante abbia anche il microchip. La preoccupazione principale è legata al fatto che il cane, 10 anni, non è abituato a vivere in strada e che nella zona ci sono i cinghiali.