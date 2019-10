Bari, disastro della Norman Atlantic: a giudizio tutti i 32 imputati

Saranno processati per i reati di cooperazione colposa in naufragio, omicidio colposo e lesioni colpose plurime contestati a vario titolo, oltre che per numerose violazioni sulla sicurezza e al codice della navigazione Carlo Visentini della società Visemar, proprietaria del traghetto, i due legali rappresentanti della greca Anek Lines, noleggiatrice della nave, il comandante Argilio Giacomazzi, 26 membri dell'equipaggio e le due società.

Stando alle indagini coordinate dai pm Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano, l'origine delle fiamme che poi causarono il naufragio fu un camion frigo lasciato con motore acceso, perché non c'erano abbastanza prese di corrente. Una serie di negligenze e successivi errori (impianto antincendio inidoneo e attivato sul ponte sbagliato, allarme dato in ritardo) avrebbe poi consentito al rogo di propagarsi nella nave fino a diventare indomabile.

Undici passeggeri morirono per assideramento seguito da annegamento, alcuni caduti in mare mentre tentavano di salire sulle scialuppe, un altro corpo mai identificato, forse appartenente ad un adolescente clandestino, fu invece trovato carbonizzato all'interno del relitto e altre 19 vittime risultano ancora disperse.