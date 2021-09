Bari, muore durante rissa: aggressore si consegna in caserma

ansa

Si è presentato spontaneamente in caserma, accompagnato dal difensore, il 20enne presunto autore dell'aggressione avvenuta nella notte in una stazione di servizio alla periferia di Bitonto, nel Barese, a seguito della quale è morto il 40enne Paolo Caprio. Il 20enne si trova ancora in caserma, dove viene interrogato: l'ipotesi di reato e quella di omicidio preterintenzionale.