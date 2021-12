Bari, incinta e con una figlia di due anni vaga nella stazione in cerca di riparo per la notte: la polizia paga l'hotel

Ancora una volta è la polizia a correre in aiuto di una mamma in difficoltà. Come era successo a Pescara il giorno di Natale, stavolta a Bari, gli agenti della Polfer hanno notato una donna incinta con una bimba di due anni che vagava nella stazione in cerca di un riparo dal freddo. La donna, proveniente dalle Marche, si trovava senza più soldi e documenti e senza l'aiuto del compagno che voleva raggiungere. Così i poliziotti hanno pagato l'hotel.

La donna ha raccontato agli agenti di arrivare dalle Marche per incontrare il suo compagno in Puglia. Le cose, però, non sono andate per il verso giusto. Inoltre, era stata derubata della borsa in cui aveva il denaro e i documenti personali.

Ascoltata la sua storia, gli agenti hanno deciso di fare una colletta e di sistemare la mamma e la piccola in un albergo vicino alla stazione.