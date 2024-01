Bari, ragazzina fa annegare un gatto: un video la inchioda e scatena indignazione

Fotogallery - Venezuela, zoo in festa per la nascita di tre leoni bianchi

Grey faceva parte di una colonia felina che cresce vicino alla sede del Comune, non lontano da un bar gestito da una donna che se ne prendeva cura. L'episodio "è avvenuto di notte" quando "le temperature sono molto basse - si legge su Facebook. - Purtroppo il gatto, che non stava bene da qualche giorno e per questo veniva seguito, è deceduto tra atroci sofferenze: è stato trovato congelato e zuppo e in seguito ad alcune immagini pubblicate su Instagram si è ricostruita tutta la tragica dinamica".

"Qualche giorno fa la volontaria ha visto su Instagram tragiche foto tratte da un video con una ragazza che ha spinto con un calcio il povero gatto all'interno della vasca dei pesci a fianco al Comune di Alberobello, a pochi metri dalbar. L'accaduto è avvenuto di notte in cui le temperature sono molto basse. Purtroppo il gatto è deceduto tra atroci sofferenze. A. G. verrà assolutamente denunciata alle autorità competenti e mi auguro che venga fatta giustizia x questo gatto. GREY che tu possa riposare in pace!

In un post aggiornato si annuncia che l'autrice del gesto "è stata denunciata alle autorità competenti: ci auguriamo venga fatta giustizia".