Latina, gatto con la catena al collo lanciato in un giardino: chi ha compiuto tanta crudeltà?

E' una scena da film horror quella che una donna di Latina si è ritrovata uscendo in giardino: sangue dappertutto e, seguendo quelle tracce, ha scovato un micio ferito che qualcuno aveva lanciato nella sua proprietà. Il felino, di circa due anni, aveva intorno al collo una catena e femore e mandibola rotti. Una storia di maltrattamento che i volontari dell'Enpa hanno voluto denunciare sui social network con le foto scioccanti dell'animale al momento del ritrovamento. "Abbiamo riflettuto molto prima di pubblicarle - hanno scritto in un lungo post che accompagna le immagini. - Far vedere solo quelle del gatto in clinica, al sicuro, non avrebbe purtroppo sortito ciò che volevamo: denunciare un simile atto e risalire a chi è stato", "Chi sa, parli", è l'appello.