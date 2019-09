Dopo Verona anche a Roma il caso del gatto con la testa incastrata in una bottiglia: è caccia ai responsabili

Un primo caso ad agosto a Verona , per fortuna a lieto fine ; un secondo, a settembre, a Roma, anch'esso conclusosi nel migliore dei modi. Ma cresce l'allarme tra i volontari delle associazioni animaliste: chi è capace di infliggere una simile tortura a un gatto? Eh sì, perché anche nella Capitale un randagio è stato prima avvistato e poi liberato a distanza di almeno nove giorni dalla prigione in plastica nel quale mani ignote lo avevano incastrato. Pure lui aveva la testa infilata in una bottiglia: condannato a morte, dunque, senza possibilità di nutrirsi e con poca di respirare. Ora è caccia ai colpevoli.

I fattiDopo la prima segnalazione di questo gatto che, terrorizzato, si aggirava per le strade a Nord di Roma con la testa incastrata in una bottiglia di plastica, è subito scattata la mobilitazione per salvarlo.



Alcuni volontari dell'associazione animalista Earth si sono immediatamente messi sulle sue tracce: il felino, infatti, appartiene a una colonia regolarmente censita in via Misurina.



Mani ignote gli avevano infilato la testa dentro una bottiglia di plastica, assicurandola attorno al collo con del nastro adesivo, che, però, l'animale è riuscito a togliere, potendo così respirare. Dopo giorni di appostamenti, gli animalisti sono riusciti a sfilare quella crudele trappola dalla testa e a ridare la libertà al gatto, subito fuggito dopo il salvataggio.



"Non siamo riusciti a trattenerlo, - ha raccontato a La Repubblica uno dei volontari protagonisti dell'impresa, - ma, malgrado tutto, sembrava in buona salute e le gattare che lo accudiscono gli hanno lasciato in giro acqua e cibo: confidiamo nel suo istinto".