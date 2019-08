Verona, cittadini in azione per salvare un gatto con la testa nella bottiglia

A Verona è caccia al gatto con la testa incastrata in una bottiglia . Si tratta di un micio che da giorni si aggira per la città con il muso dentro il recipiente di plastica. Respira a fatica e non può né bere né mangiare. Molti i cittadini che hanno cercato di avvicinarsi all'animale per aiutarlo, senza riuscirci. Così un gruppo di associazioni animaliste , insieme ad alcuni veterinari, ha deciso di organizzare una spedizione per catturare il gatto e liberarlo dalla sua prigione di plastica.

Avvistato in diversi punti della città, il micio si è incastrato dentro una bottiglia tagliata a metà. Su Facebook il gruppo "Animali persi e ritrovati a Verona e provincia" ha lanciato un avviso per tutti coloro che sono preoccupati per la sorte del gatto. I volontari avvisano che l'animale, probabilmente randagio, esce solo di notte e fugge ogni volta che incontra umani. Per questo è stata formata una squadra di persone competenti per facilitarne la cattura.



"Il gatto non sta fermo. Corre. Serve l'intervento di gente attrezzata e preparata e stasera ci sarà" avvisano i volontari, che invitano i cittadini a non riversarsi in strada alla ricerca dell'animale. "Ringraziamo tutti per l'impegno - spiegano sui social - ma chiediamo di non venire sul posto. Siamo già piuttosto numerosi".



Il micio è debilitato, quindi non è possibile neanche sedarlo. Sarà, quindi, una sfida difficile ma i volontari non si arrenderanno: "Stiamo facendo il possibile - commentano su Facebook - abbiamo bisogno del sostegno di tutti".