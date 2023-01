Bari, il Comune lancia l'abbonamento ai bus a soli 20 euro

Buone notizie per i cittadini di Bari.

Il Comune ha annunciato, infatti, che il costo dell'abbonamento annuale per i bus costerà 20 euro. Una sostanziosa riduzione, tra i diversi rincari con cui gli italiani dovranno fare i conti nel 2023, per favorire l'uso dei mezzi pubblici. "Siamo la prima città italiana ad adottare questa politica in favore della domanda di mobilità sostenibile, garantendo a tutti i cittadini l’accesso al trasporto pubblico locale", sottolinea il sindaco Antonio Decaro su Facebook. In precedenza l'abbonamento costava 250 euro.