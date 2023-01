Trasporti, dopo benzina e autostrade arrivano i rincari anche per i biglietti di bus e metro

Assoutenti: "Rincari del tutto ingiusti"

"Sui trasporti gli italiani andranno incontro a una vera e propria stangata nel corso del 2023", afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi. "La cosa peggiore è che si tratta di rincari del tutto ingiusti, con i consumatori chiamati a pagare il conto della crisi economica in atto", sottolinea il presidente, spiegando quindi che "la scelta del governo Meloni di non prorogare il taglio delle accise è sbagliata, perché gli aumenti dei listini alla pompa produrranno rincari a cascata per beni e servizi in tutti i settori".