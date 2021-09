Bari, 81enne trovata morta in casa con diverse coltellate all'addome: potrebbe trattarsi di una rapina finita nel sangue

Potrebbe aver aperto la porta al suo assassino, finendo uccisa con almeno 5 o 6 coltellate al torace e all'addome, in quella che potrebbe rivelarsi una rapina finita nel sangue . E' questa la prima ipotesi al vaglio degli inquirenti sul caso dell'81enne Anna Lucia Lupelli trovata morta martedì nella sua casa a Bari. A lanciare l'allarme erano stati i familiari, che non riuscivano a rintracciarla da giorni.

L'allarme Quando la polizia è arrivata sul posto ha dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per sfondare la porta d'ingresso ed entrare. L'anziana signora viveva da sola, in un piccolo appartamento nel sottoscala di un palazzo non lontano dal carcere del capoluogo. Così gli agenti si sono trovati di fronte, nel cucinotto buio della casa, il corpo della 81enne in una pozza di sangue, con ferite di diverse dimensioni che sarà l'autopsia ad accertare con quale tipo di coltello siano state provocate.

Per ora l'accusa è di omicidio volontario Immediatamente è stata allertata la Procura, con il pm di turno Claudio Pinto che ha fatto un sopralluogo insieme con il medico legale del Policlinico di Bari, Francesco Introna. Gli inquirenti non hanno dubbi sull'ipotesi di reato, al momento contro ignoti: omicidio volontario. Gli accertamenti medico legali dovranno chiarire anche a quando risalga la morte, contribuendo così a ricostruire la dinamica dei fatti: se cioè l'omicidio sia avvenuto oggi oppure, come lasciano intendere le condizioni del corpo, un paio di giorni fa.

Forse una rapina Sul caso indaga la squadra mobile di Bari con la polizia scientifica per i rilievi tecnici. Gli agenti stanno anche verificando se in casa manchi qualcosa, per confermare una delle ipotesi al momento al vaglio degli investigatori, quella del furto o della rapina finita in tragedia.