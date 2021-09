Fagnano Castello (Cosenza), uccide la moglie al culmine di una lite

Giuseppe Servidio è stato bloccato dai carabinieri nei pressi dell'abitazione in cui è avvenuto l'uxoricidio. I rapporti in famiglia, stando ai primi rilievi dei carabinieri, erano tesi da tempo per motivi che sono in corso d'accertamento. I due figli della coppia non erano in casa nel momento in cui tra Giuseppe Servidio e la moglie è scoppiata la violenta lite culminata con l'uccisione della donna.

Forse un raptus di gelosia - Potrebbe essere stata la gelosia a innescare inizialmente il litigio e poi il delitto. Servidio, di professione camionista, aveva fatto ritorno stabile in paese da poco dato che per lavoro era frequentemente all'estero. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso marito. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno solo potuto constatare la morte della vittima che è deceduta dissanguata.