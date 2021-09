Emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Angelica Salis, la donna uccisa giovedì a coltellata dal marito: il giorno precedente al delitto la 60enne (con problemi di depressione) era uscita scalza di casa e aveva chiesto aiuto in un bar vicino. Affermava di essere stata picchiata dal marito ma nessuno aveva dato importanza a quest'episodio raccontato in modo confuso. Invece si trattava di un sos, non recepito