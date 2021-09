Cagliari, 60enne uccisa a coltellate dal marito

ansa

Una 60enne è stata uccisa dal marito in un'abitazione di Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari. L'uomo, di 67 anni, ha prima accoltellato ripetutamente la moglie e poi ha chiamato i carabinieri. Quando i medici del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.